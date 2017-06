‘Instituto Adriel’ continua abandonado e site pede doações na internet

Uma área privada que não teve sua construção finalizada e que tinha o propósito de apoiar a aprendizagem das crianças de Itupeva, está completamente abandonada. Denominada ‘Instituto Adriel’, hoje o local está à merce de criminosos e usuários de drogas. Mesmo assim, o site ‘ONG Brasil’ vem pedindo doações para a Instituição, que nunca desenvolveu nenhuma atividade em Itupeva e sequer finalizou suas instalações.



O vereador Ezequiel Alves de Oliveira quer solução imediata para o problema e na última sessão legislativa, ocorrida no dia 30 de maio, apresentou ao Plenário o requerimento de nº 048/2017, no qual solicita ao Prefeito Marco Antonio Marchi informações sobre a área público/privada, que fica localizada loteamento Residencial Santo Antonio I, com entrada pela rua Santa Mônica (Gleba B3B – Loteamento Santo Antonio).

Nesse local, havia por parte de uma empresa que atuava no município, a intenção de se construir um local para lazer, entretenimento e atividades da comunidade local, então denominada ‘Instituto Adriel’.

Com a paralisação das atividades da empresa na cidade, a área, que tinha o propósito de ser útil para Itupeva, ficou completamente abandonada, sem manutenção e sem melhorias, o que traz incômodos e transtornos para os moradores dos Residenciais Santo Antonio I e II.

“Vou pedir para o Prefeito levantar esse processo e identificar onde parou e quais as reais possibilidades de iniciar um novo projeto, para construção de um local de lazer para atender às famílias que ali residem. Também é necessário fazer o corte e a limpeza do mato e a poda das árvores, pois reclamam os moradores que sofrem com diversos tipos de animais que ali vivem e proliferam, e constantemente invadem suas residências”, disse o Vereador Ezequiel Alves de Oliveira.

Site divulga e pede ajuda para o Instituto Adriel

Apesar de nunca ter iniciado atividade em Itupeva, o Instituto Adriel vem sendo divulgado pelo site ONGs Brasil. Segundo a divulgação, o Instituto teria atividade de “Apoio à Aprendizagem”, sendo classificada como “Ong de Educação e Pesquisa”. Em certo trecho, o site pede ajuda e doação à instituição, sendo divulgado inclusive o email e telefone do Instituto Adriel, como se ela estivesse em plena atividade no município, porém, sequer finalizou sua construção que está visivelmente abandonada.

Veja o pedido sendo divulgado na rede:

http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=2&Destino=InstituicoesTemplate&CodigoInstituicao=914&Instituicao=INSTITUTO-ADRIEL