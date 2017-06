Prefeito regulariza convênios e garante cursos profissionalizantes

Para manter a qualidade dos serviços prestados à população e também regulamentar os convênios, o prefeito Marcão Marchi garantiu nesta quinta-feira (8) a permanência do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e do Banco do Povo, além de oficializar mais dois cursos profissionalizantes: auxiliar administrativo e departamento pessoal, que terão inscrições abertas em breve.

Para a oficialização, o prefeito recebeu a diretora técnica regional da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (Sert), Ana Paula Marques Ferreira. “O objetivo da nossa administração é melhorar as condições de vida da população e vejo que esses convênios são fundamentais para isso”, declarou Marcão Marchi.

“Tenho muito que agradecer a parceria e a porta que se abriu aqui em Itupeva. As nossas ações estão dando muito certo e a intenção é ampliar. Em relação aos cursos profissionalizantes, fomos muito bem acolhidos. Só deu certo porque foi um trabalho em grupo”, afirmou Ana Paula, referindo-se às aulas do PEQ (Programa Estadual de Qualificação e Requalificação Profissional).

Estavam presentes na reunião a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, a secretária de Desenvolvimento Social, Aline Alves, a representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Valéria Peixoto, e o coordenador do PAT, Eduardo Lungov.