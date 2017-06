Prefeitura presta contas do primeiro quadrimestre

Foi realizada pela Prefeitura de Itupeva, por meio da Secretaria da Fazenda, a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2017 (corresponde aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril). A audiência aberta ao público aconteceu nesta quinta-feira (8), na Câmara Municipal.

“Esses números foram analisados pelo Tribunal de Contas, não tivemos nenhum apontamento grave”, ressaltou o secretário da Fazenda, Celso Colletti.

“A Prefeitura acaba de cumprir o que é estabelecido como lei, mostrando com transparência as contas do primeiro quadrimestre de 2017. Os vereadores saíram satisfeitos, mesmo porque o secretário apresentou os números de onde o dinheiro está sendo investido e como ele está sendo utilizado”, declarou Eri Campos.