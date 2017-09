Veja quais são os confrontos desse fim de semana

Esse final de semana será bastante movimentado para os campeonatos municipais da Prefeitura de Itupeva, que terão rodadas completas, já a partir dessa quinta-feira (8).

Os confrontos já tem local e horários definidos:

Segunda Divisão do Futsal

Atlético UBR e Leicester FC abrem as disputas às 19h. Às 20h, Pire Pack e Amigos do Bairro se enfrentam e, às 21h, Juventus e Guacuri FS fecham as partidas da noite.

Na sexta-feira (9) a rodada continua, e Esperança FC e M.D.V. fazem o único jogo da noite, às 19h. A terceira rodada termina no sábado, com dois jogos: Atlético Santa Helena e Pacaembu, às 18h; e Galátikos contra SC Suave às 19h.

Primeira Divisão do Futsal

Abrindo a segunda rodada da elite do futsal, na sexta-feira (9) a partir das 20h, o América FC vai buscar aumentar a vantagem no Grupo B contra o Unidos J.A./Favela, que faz sua estreia. Na segunda partida, pelo Grupo A, o líder União São João enfrenta o Moleque Travesso, que faz o seu primeiro jogo. No sábado (10) o primeiro jogo, às 20h, traz as estreias de Wogel FS/Santa Cruz e União Bairro Preto/K-Chorrera, pelo Grupo B. Às 21h, jogando pelo Grupo A, B.D.N. tenta repetir o bom resultado da primeira rodada, enquanto que o Real Madri busca recuperação.

Industrial

Oito equipes se enfrentem, no sábado (10).

No Campão, Alpino e Exal fazem a primeira partida, às 14h e A. Azevedo e Pergon se enfrentam às 15h30.

No CE Santa Elisa, Dynatech e Cliptech fazem partida decisiva para a classificação no grupo às 14h15; e VCI e Fareva encerram a rodada às 15h30.

Veterano

A terceira rodada do Veterano começa no sábado (10) com dois jogos no Campão: União Beira Rio e Sampaio Correa se enfrentam às 18h30 e, às 20h, Máster União 3P tenta impedir o distanciamento na liderança do ARC Bom Jardim.

No domingo (11) o Campão recebe dois jogos: FC Amigos Santa Cruz e Flamengo jogam às 8h30; e EC Guacuri enfrenta o Wogel FC às 10h.

No CE Santa Elisa, a primeira partida, entre Juventus e América FC, é às 8h45; e o confronto entre EC Medeiros e Gati FC encerra a rodada.