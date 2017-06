Candidatos às vagas do curso técnico fazem vestibulinho

Os 182 candidatos inscritos para concorrer a uma das 40 vagas disponíveis do curso técnico de Administração da Escola Técnica foram chamados para realizar o vestibulinho, nesse domingo à tarde (11), na Emef Victória Comodo Raymundo Fernandes. As aulas, que terão início no segundo semestre deste ano, foram conseguidas pelo prefeito Marcão Marchi junto ao Centro de Educação Tecnológica Paula Souza.

“Estou tranquila, mas confesso que dá um friozinho na barriga. Também gostaria de parabenizar a Prefeitura por trazer essas oportunidades para Itupeva, tomara que venham mais cursos para nossa cidade”, comentou a candidata Alice Dias.

Pensando no futuro profissional, Rafael Henrique ressaltou a importância da especialização. “É um curso que vai valer muito para o meu futuro. A tensão é normal nesses momentos, mas estudei muito para conseguir uma das vagas”.

De acordo com a Secretaria de Educação, o gabarito foi disponibilizado no site http://www.vestibulinhoetec.com.br/home/, no mesmo dia, para conferência dos interessados.

A lista de classificação oficial será divulgada também pelo site, dia 7 de julho. Já no dia 10 de julho será realizada a chamada/convocação para a matrícula, no sentido do preenchimento das 40 vagas.

A aulas serão iniciadas dia 18 de julho, na Escola Victória Comodo Raymundo Fernandes.