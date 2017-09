Canil da GMJ é um dos pioneiros do Estado de São Paulo

São 14 anos de existência, muita história para contar: um dos pioneiros no Estado de São Paulo, considerado entre os cinco melhores, o Canil da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ), coordenado pelo inspetor Alceu Marestoni, é referência por sua atuação e profissionalismo, com muitos prêmios já alcançados no país, sempre querido por crianças, jovens e adultos.

A apresentação do seu showdog representa um dos pontos altos do trabalho na Corporação: possibilita a aproximação dos cães trabalhadores com a comunidade, principalmente as crianças. O Canil da Guarda Municipal de Jundiaí é especializado em promover este tipo de apresentação, com muita obediência, habilidade e destreza. A parceria com a comunidade, os vínculos de amizade são fortalecidos no ofício diário, trazendo resultados muito significativos.

Nas ruas em operação, ou mesmo durante a apresentação impecável do seu showdog, o Canil emociona, arranca aplausos, elogios, agradecimentos e reconhecimento. É com este reconhecimento pelo trabalho que realiza – a prestação de serviços em tempo real, atendendo a comunidade de maneira muito diferenciada e especial – que o Canil da Guarda Municipal de Jundiaí recebeu uma doação vinda do diretor do Centro de Formação de Condutores “A” Jundiá, o empresário Antônio Bertazi: um sistema de som completo (incluindo caixa amplificada, microfone e tripé) para que seus integrantes possam apresentar um showdog bem mais amplo, alcançando assim espaços maiores.

A doação foi recebida e entregue ao Canil pelo responsável operacional, o GM Márcio Cristiano de Camargo, tornando-se seu patrimônio. O empresário conhece todo o trabalho realizado pelos integrantes do Canil, e manifesta o seu respeito, acompanha os seus avanços, colaborando com esta doação para que possa crescer cada vez mais, oferecendo sempre o melhor em sua atuação educativa e também operacional, no combate à violência e criminalidade.

O Canil da Guarda Municipal de Jundiaí é um dos setores que atua em operações especiais, assim como em diversas ações preventivas, educativas, no patrulhamento, busca, resgate, apreensão, dentre outros; atividades de proteção organizada, proporcionando um bem-estar social por meio dessas ações. Os cães deste grupo específico da GMJ desenvolvem ações em programas de prevenção e informação, na qual os cachorros ajudam na aproximação com as crianças de forma lúdica e bastante recreativa. A atuação dos agentes para apresentação do showdog também requer um treinamento direcionado para este trabalho com os cães, e aperfeiçoamento contínuo para que possam aproveitar com maior eficiência os animais durante as operações, o patrulhamento preventivo e ostensivo.

Os agradecimentos à doação recebida são de toda a equipe, que conta com profissionais especializados e permanentemente atualizados para que possam conduzir com muita seriedade e firmeza os 16 cães trabalhadores: são 12 pastores Belga Malinois; três Rottweilers e um Labrador; os treinamentos com estes animais ocorrem diariamente no Canil durante o período da manhã. As visitas ao local se sucedem: são escolas, empresas, instituições, representantes de prefeituras de todo o país interessados em conhecer o local que oferece estrutura completa para o adestramento dos seus animais.