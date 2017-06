Garantir acessibilidade é missão da Prefeitura

Tornar a cidade mais acessível, permitindo que pessoas com deficiência e mobilidade reduzida participem de atividades, utilizem diversos serviços e consigam se locomover sem dificuldades é uma das missões da Prefeitura de Itupeva.

“Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir fazer com que Itupeva seja uma cidade de todos e para todos”, afirmou o prefeito Marcão Marchi.

No início do ano, uma das conquistas do prefeito foi a van de transporte adaptado para uso de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, a Prefeitura realizou reuniões com os integrantes do Comped (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência) para entender as necessidades e juntos solucionarem as demandas.

Agora, a Prefeitura de Itupeva, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, está construindo rampas de acesso aos cadeirantes em todas as vielas do bairro Pacaembu I.