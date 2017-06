Grupo de dança do CCI empolga festa junina

O grupo de dança de quadrilha do CCI (Centro de Convivência do Idoso) participa de vários eventos juninos em Itupeva. No sábado (10), eles estiveram na Emei Monteiro Lobato e Emef. Victória Cômodo Raymundo Fernandes, alegrando os participantes das festas.

“Muita gente que participa do CCI conhece essas festas só pelos veículos de comunicação. Por isso quando se sentiram envolvidos neste projeto, ficaram felizes. É uma dança em que eles se divertem muito”, comentou a professora Cristiane Antunes, diretora do centro.

Com 26 integrantes e a duração de 25 minutos, a quadrilha do CCI empolgou a todos. Ao estilo clássico, com frases típicas como “A ponte quebrou” e “Olha a chuva”, os dançarinos se divertiram muito. “Essas danças nos trazem muita alegria, chegamos na terceira idade e agora estamos aproveitando a vida. Antes, era só pensar em trabalhar”, ressaltou Teresa Tóya, vestida de noivo na dança.

Já para o aposentado José Ribeiro, a emoção foi grande. “Nunca tivemos essa oportunidade, pois mesmo sendo da zona rural é a primeira vez que eu danço. Agradeço de coração ao CCI por proporcionar esses momentos de alegria”.

O Centro de Convivência do Idoso é um órgão da Secretaria de Desenvolvimento Social. Para mais informações de como fazer parte das atividades, basta ligar no (11) 4496-5697. O endereço é rua Hermenegildo Baston, s/n, Jardim Tuiuti.