Jundiaí e EUA se enfrentam em Amistoso Internacional de Vôlei

Com a proposta de manter o calendário das modalidades com vários eventos, a Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL) promove nesta terça-feira (13), a partir das 17h, um amistoso internacional de vôlei entre a equipe jundiaiense e a seleção universitária dos Estados Unidos. A rodada dupla será realizada quadra do Complexo Esportivo Doutor Nicolino de Lucca – Bolão, com entrada gratuita.

O embate entre Brasil e EUA foi visto no início deste mês, quando as meninas do vôlei enfrentaram as americanas, diante de uma torcida que compareceu em peso ao Bolão. “Acabamos perdendo a partida, mas em jogos como estes de amistosos o que vale mesmo é a troca de experiências e a preparação da equipe também”, técnico do time jundiaiense de vôlei, Ademir Zamboni.

Desta vez, os amistosos vão envolver as equipes masculina e feminina de vôlei, na categoria adulto. “Será uma rodada dupla, com jogos envolvendo as equipes de Jundiaí, o que permite uma análise geral da modalidade na cidade. Por isso, consideramos tão importantes estes amistosos”, considera Zamboni.