Parque da Cidade recebe plantio de árvores

Com um grande evento no Parque da Cidade, a Semana do Meio Ambiente foi encerrada domingo (11) pela Prefeitura de Itupeva. Organizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, as atividades de conscientização da natureza atraíram muita gente.

“É uma honra participar da Semana do Meio Ambiente. Itupeva é uma cidade privilegiada neste aspecto e devemos preservá-la cada vez mais. Vejo muitas crianças aqui e peço que nos ajudem a cuidar do Planeta, pois vocês são o nosso futuro” comentou o prefeito Marcão Marchi.

Durante todo evento, foram distribuídas 500 mudas de árvores para a população. Algumas delas foram plantadas no Parque da Cidade, num ato encabeçado pelo prefeito.

Os escoteiros de Itupeva abriram as comemorações com hasteamento da bandeira do Brasil, apresentações ao público e entrega de panfletos sobre a Leishmaniose Visceral. O grupo também plantou uma muda da árvore Sibipiruna.

“Hoje estamos mais próximo da Prefeitura, em ações que permitem aos jovens crescer como cidadãos de bem. Esse respeito ao meio ambiente é um trabalho maravilhoso, que também ensinamos a eles”, disse Mônica Pires, diretora-presidente do Grupo Escoteiro de Itupeva 276.

Além da Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, outras pastas municipais participaram do evento. Nas tendas montadas no Parque da Cidade, vários temas de proteção da natureza foram aplicados. “Essa união para a conclusão da Semana do Meio Ambiente mostra a força desta nova administração. Conseguimos fazer um evento simples, porém muito descontraído e que transmitiu as informações para a conscientização ambiental em Itupeva”, ressaltou o secretário Renato Gonçalves.

O evento também contou com muitas músicas, brincadeiras e uma peça com o título Batalhão, apresentada pela Companhia Interativa de Arte Popular. “É um domingo diferente vim passear no parque com meu marido e meu filho e acabamos participando do evento, parabéns a prefeitura pela iniciativa”, falou a vendedora Cleide Vicentin.

Mata Ciliar - A Associação Mata Ciliar também participou do evento. A entidade sem fins lucrativos desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade.