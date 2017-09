Bicampeã olímpica de vôlei estará em Itupeva

A jogadora Fabiana Alvim, a Fabi, bicampeã olímpica pela seleção brasileira de vôlei, estará em Itupeva no próximo dia 29 (quinta-feira), das 15h às 17h, no ginásio municipal Dorival Raymundo. A ação faz parte do Circuito Sesc de Esportes e conta com apoio da Prefeitura de Itupeva.

Fabi é líbero da Unilever/Rio de Janeiro e em Itupeva ela vai falar sobre a carreira, dedicação e superação, além de mostrar na quadra um pouco do que aprendeu. Por haver uma limitação no número de pessoas em quadra, a organização do evento definiu que apenas os 100 primeiros que chegarem ao ginásio no horário do evento terão a oportunidade de participar das atividades. Os demais terão acesso ao ginásio, mas deverão acompanhar a visita da jogadora Fabi das arquibancadas.

Todo o suporte para o evento será de responsabilidade da Secretaria de Esportes e Lazer. “Ficamos muito contente com esta oportunidade oferecida pelo SESC, onde os atletas, professores e esportistas da cidade terão a chance de participar de um evento, com uma jogadora de renome nacional e bicampeã olímpica”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Robinson Toledo.

Currículo – Além de vestir a camisa da seleção Brasileira e da Unilever, atual equipe, a jogadora começou a carreira no Flamengo, passou por Petrobras/Macaé, Vasco da Gama e Campos. Como principais conquistas, Fabi tem duas medalhas de ouro em Olimpíadas (Pequim 2008 e Londres 2012), cinco Grand Prix e um Pan Americano.