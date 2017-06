Itupevenses garantem classificação para a final do Campeonato de Karatê

Depois de passar o último final de semana representando o nome de Itupeva em Vitória, no Espírito Santo, enfrentando atletas de todo o país pela etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê, os caratecas itupevenses voltaram para casa com várias medalhas e classificações para a final na Bahia.

A delegação composta por atletas da Associação Subaru, dos Senseis Paulinho do Karatê e Joacir de Almeida, que desenvolve o projeto Karatê na Escola; e da Associação Kenko, contou com apoio da Prefeitura de Itupeva e retornou com uma medalha de prata e sete de bronze. Todos os medalhistas também conquistaram a classificação para a final do Campeonato Brasileiro da CBK – Confederação Brasileira de Karate, que será disputada de 11 a 15 de outubro, em Salvador, na Bahia.

Aycha Reis, do projeto Karatê na Escola, foi a itupevense que conquistou a melhor classificação, por muito pouco não tendo subido ao lugar mais alto do pódio. A garota ficou com a prata na categoria Kumite Cadete 14/15 anos Rx/Pt – 54Kg Fem. Em terceiro lugar na categoria ainda ficou outra itupevense, Júlia Souza Sangalet, da Subaru.

A medalhista comemorou bastante em sua rede social: “Hoje eu participei do Campeonato Brasileiro Zonal e o resultado foi que eu fiquei vice-campeã! No entanto, não conseguiria chegar onde cheguei sem a ajuda dos colegas de treino, da minha família, amigos, dos meus Senseis Paulo Romeu da Silva (Paulinho do Karatê) e Joacir de Almeida e dos patrocinadores: Farma Centro, da Suzana Molena e da colaboração da Prefeitura. Só tenho a agradecer a todos que me apoiaram até aqui! Muito obrigada!”.

A mãe de Júlia, Janaina Sangalet, também agradeceu e comemorou a classificação da filha na rede social: “Valeu filha, que venha Bahia. Obrigado Supermerados Monte Serrat e Prefeitura Municipal de Itupeva”.

Também conquistaram classificação para a final em outubro e medalhas de bronze: Sofia Bustos (Subaru), no Kumite Sub-21 18/20 anos Rx/Pt – 50Kg Fem; Sandryellen Santiago (Karatê na Escola), no Sub-12 10/11 anos Br/Vd – 40Kg Fem; Sophia Viana (Karatê na Escola), no Kumite Sub-14 12/13 anos Br/Vd – 45Kg Fem; Douglas Ramos (Subaru), no Kumite Senior 18 anos e acima Rx/Pt – 60Kg Masc; Joacir de Almeida (Subaru), no Kumite Master “G” 56 anos e acima Rx/Pt Masc; Rayan Souza (Kenko), no Sub-12 10/11 anos Rx/Pt + 50Kg Masc.