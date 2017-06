Católicos celebram Corpus Christi e Jornada de Oração pelo Brasil

Os fiéis católicos de Itupeva celebraram na fria manhã deste dia 15, uma solenidade eucarística pelo dia de Corpus Christi, seguido de uma Jornada de Oração pelo Brasil.

Com a Matriz completamente lotada, às 8h, foi celebrada a solenidade eucarística na qual o padre Marcos Adriano falou da beleza e significado do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo.

Antecedendo a celebração, na entrada da Matriz foi feito um tapete temático destacando o Jubileu de Ouro da Paróquia, da Diocese de Jundiaí, e o Tricentenário de Nossa Senhora Aparecida.

Durante a celebração, em comunhão com os cristãos de todo o país, a assembleia rezou e clamou ao Senhor, pelo momento de tensão social e política que o Brasil está passando: “Pai misericordioso nós vos pedimos pelo Brasil”.

Vivemos um momento triste, marcado por injustiças e violência. Necessitamos do vosso amor misericordioso, que nunca se cansa de perdoar, para nos ajudar a construir a justiça e a paz em nosso país.

Estamos indignados diante de tanta corrupção e violência que espalham morte e insegurança. Pedimos perdão e conversão. Cremos no vosso amor misericordioso que nos ajuda a vencer as causas dos graves problemas do país: injustiça e desigualdade, ambição de poder e ganância, exploração e desprezo pela vida humana.

Ajuda-nos a construir um país justo e fraterno. Que todos estejam atentos às necessidades das pessoas marginalizadas e indefesas. Que o dialogo e o respeito vençam o ódio e os conflitos. Que as barreiras sejam superadas por meio do encontro e da reconciliação. Que a política esteja de fato a serviço da pessoa e da sociedade e não dos interesses pessoais, partidários ou de grupos.

Vosso Filho Jesus, nos ensinou: “Pedi e recebereis”. Por isso nós vos pedimos confiantes: fazei que nós brasileiros e brasileiras sejamos artesãos da paz, iluminados pela Palavra e alimentados pela Eucaristia.

Vosso Filho Jesus está no meio de nós, no Santíssimo Sacramento, trazendo-nos esperança e força para caminhar. A comunhão eucarística seja fonte de comunhão fraterna e de paz em nossas comunidades, famílias e nas ruas. Seguindo o exemplo de Maria queremos permanecer unidos a Jesus Cristo, que convosco vive na unidade do Espírito Santo. Amém!

Terminada a celebração, teve início uma Marcha com Jesus, saindo da matriz até o Parque da Cidade. Ali após momentos de oração, aconteceu o encerramento com a benção aos fiéis. É isso!

Reinaldo Oliveira