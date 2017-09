Igreja católica prepara tapete para a procissão de Corpus Christi

Membros voluntários da comunidade católica de Itupeva iniciaram, na noite desta quarta-feira, dia 14, a montagem do tapete da Procissão de Corpus Christi, que este ano terá trajeto e horário alterados.

A missa será realizada às 8 horas da manhã e, na sequência, começará a procissão, que parte da Igreja Matriz de São Sebastião e segue pela avenida Brasil e Emílio Checchinato até o Parque da Cidade.

Por conta do trajeto, pelas principais ruas e avenidas de Itupeva, o tapete este ano só será montado em frente à igreja Matriz. Confeccionado com pó de serra e cal, o tapete faz menção ao Ano Mariano, ou seja, o Jubileu dos 300 anos de devoção a Nossa Senhora Aparecida. A imagem da santa foi encontrada no rio Paraíba do Sul no ano de 1717. Portanto, em 2017, a aparição da imagem completará 300 anos.

Em comemoração à data, o Santuário Nacional de Aparecida promove o Jubileu “300 anos de bênçãos”, com uma programação devocional e obras de fé que vão preparar os fiéis para o tricentenário.