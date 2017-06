Menores de 11 e 13 anos furtam e depredam escola e UBSv

Mais uma vez, um ato covarde foi registrado na Escola Municipal de Ensino Fundamental, da Vila São João, em Itupeva. Na noite deste feriado, quinta-feira (15), após arrombarem uma das portas da instituição de ensino, dois menores que, apesar da pouca idade, já estão no caminho do crime, invadiram, furtaram objetos e eletrônicos e provocaram uma destruição total com os livros, gavetas, documentos e materiais de ensino. A sala da secretaria da escola ficou completamente revirada e eles também tentaram incendiar o local, ateando fogo em papéis. Absolutamente tudo foi jogado no chão e destruído.

Não satisfeitos, eles também invadiram a Unidade Básica de Saúde, que fica localizada no terreno ao lado da escola. Em ambos os estabelecimentos, os menores provocaram uma destruição de tudo que viam pela frente.

Um morador percebeu a movimentação no interior da escola e acionou a Guarda Civil Municipal. Duas viaturas da equipe “C” de plantão, sob a supervisão do GCM Dimas, foram até o local informado. Toda área da escola foi vistoriada, sendo constatado que realmente havia sido arrombada, porém, ninguém foi encontrado.

Uma luz acesa no interior da Unidade de Saúde chamou a atenção dos guardas, que foram averiguar a anormalidade e perceberam que, por um vitrô, um dos indivíduos tentava fugir da UBS, levando alguns pertences do local. Ele foi abordado pelos GCMs. Já no interior da Unidade, um elemento aguardava escondido e também foi detido.

Para a surpresa das autoridades, os dois foram identificados como menores de idade, sendo um de 13 anos e o outro de apenas 11 anos. Os menores já possuem duas passagens pela polícia por terem cometido furtos em datas passadas.

Os infratores também tentaram atear fogo em dois consultórios da UBS.

Infelizmente, quem paga o prejuízo causado pelos ‘bandidinhos pés-de-chinelo’ é sempre a população, já que os danos terão que ser reparados com recursos do próprio município. Ou seja, os menores vandalizam, destroem, queimam, furtam e os moradores é que terão que pagar o prejuízo por meio de impostos.

A pergunta que fica é a seguinte: onde estão os pais destes menores, que com apenas 11 e 13 anos saem durante as noites e madrugadas para a prática criminosa e destruição do patrimônio público?

NOTA OFICIAL DA PREFEITURA

A Prefeitura de Itupeva informa que a USF (Unidade de Saúde da Família) da Vila São João terá de permanecer fechada nos dias 19 e 20 de junho, para manutenção de emergência. O local foi depredado por dois menores de idade, prontamente surpreendidos e levados à delegacia pela Guarda Civil Municipal na madrugada desta sexta-feira, dia 16.

Nesta sexta (16), ponto facultativo, os funcionários da USF e representantes da Secretaria de Saúde estiveram na USF para verificar os estragos. Devido ao alto grau de vandalismo, inclusive de medicamentos e equipamentos de saúde, a USF da Vila São João necessitará ser completamente reparada.

As consultas marcadas para a segunda (19) e terça (20) serão remarcadas. A Secretaria de Saúde entrará em contato com os pacientes.

Os moradores da Vila São João que precisarem de atendimento deverão procurar o Hospital Municipal para atendimento.

A Prefeitura de Itupeva lamenta o ocorrido e está se mobilizando no sentido de garantir que os serviços na USF voltem a funcionar o mais rápido possível.