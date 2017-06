CAPS tem mais atividades à disposição dos pacientes

Pensando em melhorar o atendimento aos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial de Itupeva (Capsi), a Prefeitura de Itupeva apresenta um grande avanço nesta questão: a implantação de sala de jogos, horta terapêutica e Momento Cinema.

“Eu vejo a Saúde Mental como uma grande responsabilidade da Prefeitura. Por isso, me reuni com integrantes da Secretaria de Saúde e chegamos à conclusão que novos tratamentos precisavam ser incluídos no trabalho já executado. Fico muito feliz com essa conquista”, declarou o prefeito Marcão Marchi.

Os pacientes são atendidos mensalmente e podem usufruir de outras estratégias para melhorar o tratamento, ajudar na socialização e no entendimento do trabalho em equipe, gerando mais autonomia.

O Capsi fica na rua João Sábio Gonçalves, 300, Jardim Ana Luiza. Para mais informações, o telefone é o 4496-1322 e o e-mail capsi@itupeva.sp.gov.br.