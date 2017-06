CCI realiza segunda edição do Mini Jori

Atividades das mais variadas, muita animação e uma turma que não cansa nunca. Esses foram os ingredientes principais para a realização no CCI (Centro de Convivência do Idoso) da segunda edição do Mini Jori, numa alusão aos Jogos Regionais para atletas da Melhor Idade de todo o Estado. Durante dois dias, os itupevenses competiram em várias modalidades esportivas.

Segundo Cristiane Antunes, diretora do CCI, o Mini Jori reuniu 58 participantes com idades acima de 60 anos. “Funciona como uma seletiva para os interessados em disputar o Jori, mas também é uma forma de divulgar a competição para os participantes do CCI”, comentou. As disputas envolveram jogos de Dominó, Buraco, Truco, Damas, Xadrez, Tênis de Mesa e Atletismo.

O evento segue à risca a competição estadual, com solenidade de abertura, Hino Nacional e premiação ao final de cada decisão. Neste ano, além das modalidades já destacadas, o Jori terá Natação, Vôlei Adaptado, Tênis de Campo, Malha, Dança de Salão, Coreografia e Bocha. “As disputas acontecem em agosto, em Itapetininga”, lembrou Cristiane.

As atividades contaram com apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente e da Guarda Civil Municipal.

O Centro de Convivência do Idoso é um órgão da Secretaria de Desenvolvimento Social. A unidade fica na rua Hermenegildo Baston, s/n, Jardim Tuiuti, e o telefone para contato é o 4496-5697. As atividades desenvolvidas no local são gratuitas.