Itupeva está na final do 16º Campeonato Regional de Bocha

Os bocheiros de Itupeva vão disputar a final do 16º Campeonato Regional de Bocha da Liga Ituana nesse sábado (24) às 9h, em Itu. Depois de fazerem uma campanha bastante equilibrada, na qual a equipe frequentou a primeira posição da competição em várias oportunidades, o trabalho foi premiado com a classificação para a grande final da Taça Ouro, contra SABS I.

A vaga para a final foi conquistada depois da ótima vitória sobre Alumínio por 13 a 4 na última rodada, que deixou Itupeva em segundo lugar no Grupo Ouro, com 19 pontos. SABS I, adversário de Itupeva, venceu o SABS II por 15 a 1 e terminou em primeiro, com 25 pontos. Já no outro jogo da chave, Sabitu, mesmo com a derrota por 9 a 6 para Santa Rita, terminou com 18 pontos e garantiu a terceira colocação. Santa Rita terminou em quarto lugar, com 15 pontos; Alumínio foi o quinto, com 14; e SABS II o último, com 7.

Na bocha, em cada rodada, os times se enfrentam em 5 partidas, sendo que vence o jogo a equipe que atingir 18 pontos. Cada vitória vale 3 pontos, podendo, a equipe vencedora somar até 15 pontos, caso vença todos os jogos na rodada. Já para o time derrotado, é somado um ponto para cada partida em que ele chegue a marcar pelo menos 14 pontos.