Itupeva vai sediar etapa do FIMI de Vôlei Adaptado

Nesse sábado (24) Itupeva será palco de mais um grande evento esportivo ao sediar a segunda etapa do 3º FIMI – Festival Integrativo da Terceira Idade, competição de vôlei adaptado que reúne, além de Itupeva, Cabreúva, Elias Fausto, Itu, Salto e ViVa (um combinado entre Vinhedo e Valinhos). O evento começa às 8h da manhã, no ginásio Dorival Raymundo.

Na primeira etapa, disputada no dia 27 do mês passado, em Elias Fausto, as equipes masculina e feminina de vôlei adaptado da Prefeitura de Itupeva, mesmo com todo o treinamento que vem sendo realizado em vários dias da semana pelos técnicos e professores da secretaria de Esportes e Lazer, José Geraldo Ramos (Chinha) e Adriana Arista Silva, acabaram atrapalhados pelo nervosismo da estreia em competições no ano e não se apresentaram bem, tendo um rendimento abaixo do que costumam apresentar nos treinos ou mesmo nas partidas amistosas.

Para essa segunda etapa, atuando em casa, a expectativa é que os times possam se recuperar da estreia ruim e subir na classificação. O FIMI segue em várias etapas, com os times somando pontos até o encerramento, quando será definido o grande campeão.

Sobre o Vôlei Adaptado

O Vôlei Adaptado é uma modalidade que surgiu no final dos anos 90, direcionada à terceira idade e com regras semelhantes à do voleibol tradicional, com cada time podendo dar apenas três toques na bola. A diferença é que, ao invés de toques, cada integrante da equipe agarra a bola e estuda a melhor jogada, um passe ou o arremesso para o outro lado da quadra, visando que ela atinja o chão no campo adversário. Por conta do “adaptado” no nome, muitas vezes a modalidade é associada a atividades voltadas a Pessoas com Deficiência (PCD), mas não é o caso. Sua prática trabalha com o alongamento, exercitando o uso moderado de força, técnica e também promovendo a socialização ao demandar paciência e trabalho em equipe, por isso é bastante recomendada para a terceira idade.

Em Itupeva, a modalidade está disponível gratuitamente para pessoas a partir de 50 anos, com treinos no ginásio Dorival Raymundo, no S.B.R.I. e no Parque dos Hortênsias. Para se inscrever, basta procurar a secretaria de Esportes e Lazer no Ginásio Municipal Dorival Raymundo, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, para retirar a ficha de inscrição, que também pode ser baixada no site oficial da Prefeitura (www.itupeva.sp.gov.br), na área de Serviços Online. Mais informações pelo telefone 4591-1214.