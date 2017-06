Prefeitura alerta para mensagem falsa na internet

A Prefeitura de Itupeva divulgou uma nota na tarde desta terça-feira (20) alertando a população sobre um comunicado falso de ofertas de emprego. Um link encaminhado principalmente por aplicativos de telefone celular dizia que estavam sendo feitas entrevistas e que as pessoas deveriam compartilhar a mensagem para poder concorrer aos cargos.

Numa rápida pesquisa na internet é possível identificar vários casos deste tipo em diferentes regiões do País, todas com o mesmo tipo de mensagem: oferecendo vagas de emprego com salários a partir de R$ 1.912,00. De acordo com a nota enviada pela Prefeitura, o falso anúncio deve ser descartado caso alguém receba. Ele pode se tratar de mais um golpe de roubo de informações pessoais para quem clicar no link que segue no suposto anúncio.

Confira na íntegra a nota oficial:

A Prefeitura de Itupeva esclarece à população que circula pela rede social uma mensagem falsa sobre ofertas de emprego. O link pode se tratar de golpe cibernético para roubo de informações pessoais, por isso deve ser descartado imediatamente. Todos os comunicados da Prefeitura são emitidos apenas por meios oficiais, como o site www.itupeva.sp.gov.br e a página da Prefeitura no Facebook (www.facebook.com/prefeituraitupeva), além do telefone 156.

A mesma mensagem está sendo aplicada em vários municípios de diferentes regiões do País, o que reforça a tese de golpe. Por isso, não clique ou compartilhe mensagens de cunho duvidoso. Cheque primeiro as informações para só depois passá-las adiante.