Campeonatos retornam a partir dessa quinta-feira

Depois de uma folga no último final de semana por conta do feriado prolongado, os campeonatos municipais estão de volta já a partir dessa quinta-feira (22), no Ginásio Dorival Raymundo, pela segunda divisão do principal de futsal.

Às 19h, River Plate e Lázio abrem a rodada, jogando pelo Grupo F. Ambos vêm de derrota e buscam a primeira vitória na competição. Às 20h, Aston Villa e Fortaleza/Fúria Negra se enfrentam, também pelo Grupo F. O Fortaleza é líder da chave e o Aston vai tentar se redimir da estreia com derrota. Fechando a quinta-feira, às 21h, jogam Quilombo, que vem de derrota e empate, e Itupeva Audax, que tem um empate, no Grupo D.

Na sexta-feira (23), na única partida da noite da segundadDivisão, às 19h, União Beira Rio/PSG vai tentar assumir a liderança isolada do Grupo A, enquanto que o Unidos pela Amizade busca a primeira vitória.

No sábado (24), dois jogos fecham a rodada. Às 18h, Arsenal e União da Nova/N. Monte Serrat jogam pela liderança do Grupo D e, às 19h, Cruzeiro Santa Fé e Esperança FC fazem partida decisiva pelo Grupo B, que pode resultar no adeus prematuro ao campeonato para a equipe derrotada.

Primeira divisão do Futsal

A rodada da Elite do Futsal começa na sexta-feira (23), com dois jogos. União B. Preto/K-Chorrera e Fúria Negra abrem a noite às 20h. A vitória leva o ganhador à vice-liderança, atrás do América FC, que é líder isolado do Grupo B. Às 21h, União São João e B.D.N. fazem partida de líderes no Grupo A. Quem vencer já garante sua classificação.

No sábado (24), mais dois jogos fecham a rodada: A. A. Santa Elisa e Moleque Travesso buscam a primeira vitória no Grupo A, às 20h; e Unidos J.A./Favela joga contra o Wogel FS/Sta Cruz às 21h, também pelo Grupo A.

Campeonato Industrial

A rodada desse sábado (24), traz quatro jogos. No Centro de Lazer do Trabalhador (Campão), às 14h, Comep enfrenta Schott e, caso vença, fica muito perto da classificação no Grupo D. Às 15h30, VTC e Finepack jogam pela liderança do Grupo A, que tem três times com a mesma pontuação. No Centro de Esportes do Santa Elisa, Cliptech precisa vencer o Access para ainda ter chances. A partida, marcada para as 14h15, já vai definir os classificados no Grupo C, que tem apenas três times. Às 15h30, fecham a rodada Buono Gel e Exal, que também joga para se manter na liderança do Grupo A.

Campeonato Veterano

A rodada começa com duas partidas na noite de sábado (24), no Campão. Às 18h30, Água Fresca e Itupeva FC jogam pelo Grupo A. Às 20h, o União Beira Rio vai tentar manter a invencibilidade contra o Flamengo, em partida do Grupo B.

No Domingo (25), são dois jogos no Campão: O Guacuri, lanterna do Grupo B, enfrenta o Gati, que faz campanha equilibrada, com duas vitórias e uma derrota, às 8h30. Às 10h, Medeiros e Wogel se enfrentam, também pelo Grupo B.

No CE Santa Elisa, Pirâmide e Master União 3P buscam a primeira vitória no Grupo A, às 8h45 e, às 10h15, Sampaio Correa e Amigos Santa Cruz encerram a rodada em partida do Grupo B.