Prefeito acompanha governador em entrega de obras na rodovia dos Bandeirantes

As obras de ampliação de um trecho da rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, foram entregues nesta quarta-feira (21) pelo governador Geraldo Alckmin. Convidados por Alckmin para participar da solenidade, o prefeito Marcão Marchi e o vice-prefeito Alexandre Mustafa agradeceram pelas parcerias com o Governo do Estado que têm ajudado Itupeva, como os cursos profissionalizantes gratuitos, e também pelo apoio na missão de reconstruir o município.

“Não é uma tarefa fácil por conta de todas as dificuldades herdadas, mas estamos caminhando graças à ajuda da população, dos empresários da cidade, da Câmara Municipal e também dos governos estadual e federal. Disse ao governador que já estamos concluindo a primeira turma do curso de qualificação e requalificação profissional com 60 pessoas e que já abrimos uma nova turma. Isso é muito importante para o nosso município”, destacou o prefeito Marcão Marchi.

O vice-prefeito também fez questão de estar presente e parabenizar pessoalmente o governador Alckmin. “Agradeço ao Geraldo Alckmin pela atenção à malha viária do interior paulista. Com mais essa obra, não só Jundiaí mas toda a região será beneficiada, proporcionando melhorias no transporte e infraestrutura urbana. Essa é mais uma benfeitoria para a população”, disse.

A faixa adicional construída na pista Norte da rodovia dos Bandeirantes (sentido interior/capital) vai do km 50,8 até o km 53,7. A obra custou R$ 16,9 milhões. “É um benefício para toda a nossa região, pois recebemos muitos turistas que utilizam as rodovias Anhanguera e Bandeirantes para acessar Itupeva”, completou Marcão Marchi.

Segurança

O secretário de Estado de Logística e Transporte, Laurence Casagrande Lourenço, destacou a relevância da implantação da faixa adicional para reduzir o número de acidentes na rodovia. “Nos cinco primeiros meses deste ano houve uma queda de 35% no número de mortes em acidentes na Bandeirantes e isso é uma prova de que os investimentos feitos estão cumprindo o papel de trazer mais segurança aos usuários”, pontuou.

Já o governador Geraldo Alckmin reafirmou o compromisso de continuar apoiando os municípios em grandes obras que geram desenvolvimento e emprego. “Entregamos a faixa adicional com 45 dias de antecedência do prazo. Vamos entregar também de forma antecipada as obras do Complexo Viário Jundiaí e, em julho, assinaremos o contrato de concessão do aeroporto da cidade, que vai receber investimentos de R$ 25 milhões”, disse.

Ao lado do prefeito Luiz Fernando e de outras autoridades, o governador aproveitou a visita a Jundiaí para vistoriar as obras do Complexo Viário, cujo investimento total é de R$ 210 milhões pagos com recursos do pedágio. No mês passado, o governo do estado, por meio da agência de fomento Desenvolve SP, liberou um financiamento de R$ 24 milhões para a Prefeitura de Jundiaí realizar as obras de compatibilização das alças na área da avenida 9 de Julho.