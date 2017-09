Prefeito reforça apoio em defesa do Grendacc

Sensibilizado com a situação do Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer), o prefeito Marcão Marchi fez questão de apoiar a entidade no pedido de credenciamento da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança ao Ministério da Saúde. Na manhã desta quarta-feira (21), o prefeito registrou o nome no abaixo-assinado que será encaminhado ao Governo Federal, solicitando recursos para gestão da unidade de tratamento.

“É uma entidade séria, que há muitos anos ajuda crianças de toda a região, inclusive moradores de Itupeva. Apoiamos todas as entidades sociais, pois fazem um trabalho direto com a população e auxiliam o município”, ressaltou o prefeito, ao lado da diretora-presidente do Grendacc, Verci Bútalo. O vice-prefeito Alexandre Mustafa também preencheu o abaixo-assinado.

De acordo com Verci, há necessidade de R$ 1,5 milhão todos os meses para que a entidade mantenha os cinco leitos da UTI funcionando. O Hospital da Criança conta ainda com outros 11 leitos de internação e mais dois leitos pós-anestésicos.

Após investir mais de R$ 3 milhões na construção do Hospital da Criança, inaugurado em janeiro deste ano, a instituição aguardava o credenciamento da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e do Unacom (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) para poder ter acesso aos repasses de verbas federais referentes à oncologia.

Credenciamento – Segundo explicou a diretora-presidente do Grendacc, o credenciamento do Unacon está de acordo com todas as exigências. “Estamos esbarrando na questão da UTI, uma vez que para nos credenciarmos são necessários 50 leitos de internação geral. Só que não havia essa exigência na época em que iniciamos a construção”, declarou.

Qualquer pessoa pode registrar o nome no abaixo-assinado. O Grendacc fica na avenida Olívio Boa, 99, Parque da Represa, em Jundiaí. Para mais informações, o telefone é o 4815-8440.