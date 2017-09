Programa Melhor Caminho é solicitado pelo prefeito

Com o objetivo de recuperar as estradas rurais de Itupeva, o prefeito Marcão Marchi esteve na tarde desta quarta-feira (21), em São Paulo, com o presidente em exercício da Codasp (Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo), Alexandre Penteado Pires. O pedido para que Itupeva seja incluída no programa Melhor Caminho favorecerá quase 20 quilômetros de acessos à propriedades agrícolas no município.

“Fui muito bem recebido pelo presidente Alexandre e justifiquei a necessidade do convênio com a Codasp, que é um órgão do Governo do Estado, por serem importantes acessos para escoamento de produtos agrícolas, transporte de alunos e acesso à unidades de saúde pelo bairro de Monte Serrat”, reforçou o prefeito.

As estradas vicinais que constam no ofício encaminhado ao órgão estadual são a IVA 165 (6 km); a IVA 391 (5,6 km); IVA 155 (1,4 km); Estrada Carregalini (1,2 km) e a IVA 233 (4,3 km), totalizando aproximadamente 40 propriedades rurais beneficiadas.

O pedido feito pelo prefeito será avaliado agora pela equipe técnica da Codasp.