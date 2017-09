Último final de semana das festas juninas nas escolas e creches de Itupeva

As unidades de ensino da Prefeitura de Itupeva recebem, neste final de semana, as festas juninas organizadas pela Secretaria de Educação. Os eventos atraem alunos, familiares e também toda a comunidade da qual fazem parte as escolas e creches municipais.

Os eventos reforçam a cultura brasileira, das comidas típicas e da confraternização de maneira geral.

Neste final de semana se encerram as festividades, que tiveram início dia 3 de junho e foram comemoradas nas 33 unidades de educação do município.

Confira a agenda:

23/06 – 14h30 – Creche Municipal Calabró (avenida Emílio Checchinato, 4210, Bairro da Chave)

23/06 – 14h30 – Creche Municipal Iracema (rua Professora Deolinda Silveira Camargo, 176, Jardim São Vicente)

23/06 – 15h – Creche Municipal Virginia Tosi Poli (rua Plínio Cordeiro da Silva, 20, Monte Serrat)

23/06 – 16h – Creche Municipal São Roque da Chave (avenida Francisco Nakazato, 355, Bairro da Chave)

24/06 – 10h – Emef. José Patrignani (Estrada Velha de Itu, 1623, Nova Era)

24/06 – 10h – Emefei. Abílio Betelli (Estrada das Paineiras, 2400, Bairro Medeiros)

24/06 – 10h – Creche Municipal Catarina Molonhene Pessini (rua Felício Falco Guimarães, 335, Vila São João)

24/06 – 11h – Creche Municipal Nova Monte Serrat (rua José Lourenço Filho, 119, Bairro Rio das Pedras)

24/06 – 11h – Creche Parque das Hortênsias (rua Sábio Gonçalves, 120, Parque das Hortênsias)

24/06 – 11h – Emefei Catharina Reinholz Sabó (Fazenda Rio da Prata, Bairro Moinho)

24/06 – 13h – Creche Municipal Nossa Senhora de Lourdes (rua Augusto Gonçalves, 50, Bairro Santa Fé).