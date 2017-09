Ladrão se esconde com edredom e é preso

Policiais Militares do 11° Batalhão realizavam Patrulhamento com Motocicletas, pela Estrada Municipal do Varjão, quando desconfiaram da atitude de duas pessoas, que ocupavam um veículo que trafegava pela via.

Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos aceleraram na tentativa de fuga, desobedecendo à ordem de parada dos policiais.

Para não serem alcançados, os infratores ‘jogaram’ o carro nas motocicletas e, de maneira perigosa, atravessaram várias ruas do Distrito Industrial, até abandonar o veículo na Vila Marlene.

Na continuidade da fuga, os infratores correram por uma viela e pularam o muro de uma casa, entretanto foi realizado o cerco por equipes policiais, quando aconteceu a prisão de um dos elementos.

Após vistoriarem a residência invadida, os policiais encontraram o segundo criminosos, deitado em uma cama e enrolado em um edredom. Na cama foram encontrados um bloco de maconha e uma pochete contendo munições de calibres diversos.

Ao vistoriarem o veículo usado na fuga, foram encontrados 2 aparelhos de som automotivo roubados.