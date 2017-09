Mulher morre quando seguia de moto para Itupeva

O condutor de uma motocicleta Honda Hornet sofreu um acidente de trânsito no último domingo, dia 18.

Ele transitava pela rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, sentido Itupeva, quando perdeu o controle ao fazer uma curva e chocou-se contra as defensas da rodovia.

Na garupa estava Priscila Alencar Silva, de 31 anos, que chegou a ser atendida pelos socorristas do Samu, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O condutor da moto informou à polícia que estavam seguindo para Itupeva, junto de um grupo de amigos motociclistas.

Este é o terceiro caso de acidente com vítima fatal nos últimos dias em Jundiaí.

No dia 14, um casal morreu após colidir com a traseira de um caminhão, no acostamento da rodovia dos Bandeirantes. Um dia depois, um motociclista também morreu em acidente fatal na Rodovia Anhanguera.