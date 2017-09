Prefeito dá posse aos novos membros do CMDCA e Comasi

O prefeito Marcão Marchi deu posse nesta quinta-feira (22), no Espaço HTPC, os novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Conselho Municipal da Assistência Social (Comasi) para o biênio 2017/2019.

“Nossa gestão é focada no trabalho com a maior transparência possível. Precisamos fazer um trabalho que seja exemplo, por isso conto com o apoio de todos os conselhos”, ressaltou o prefeito.

O CMDCA é um órgão deliberativo, formulador e controlador de políticas públicas, voltadas para o atendimento à criança e ao adolescente, construindo parâmetros que vão orientar a criação de projetos e programas pelo governo municipal.

Já o Comasi é um órgão deliberativo, normativo, fiscalizador e consultivo da Política de Assistência Social, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social.

“Os conselhos são importantes para a consolidação da democracia e em Itupeva os conselhos têm sido ativos no auxílio à população e também na administração pública”, comentou Aline Alves, secretária de Desenvolvimento Social.

Também participaram o vice-prefeito Alexandre Mustafa, o presidente da Câmara Municipal, Eri Campos, secretários, vereadores e membros do Conselho Tutelar.