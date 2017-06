Programa de Saúde Bucal nas Escolas é retomado

A creche Iracema Pessini Raymundo, no Jardim São Vicente, recebeu o prefeito Marcão Marchi, na manhã desta quinta-feira (22), para a retomada do programa ‘Saúde Bucal nas Escolas’. Por determinação do chefe do Executivo, os alunos das creches, pré-escolas e unidades do ensino fundamental municipais terão novamente a aprendizagem da higiene dental e os cuidados dos profissionais odontológicos.

“Primeiramente gostaria de agradecer a todos os envolvidos nesta iniciativa. Vejo que vocês estão fazendo um trabalho com muito amor e muita dedicação. Estamos retomando esta ação e vamos levá-la para todas as unidades de educação da cidade”, comentou o prefeito, que estava acompanhado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, e do vice-prefeito Alexandre Mustafa.

O intuito é atingir todas as crianças da rede municipal de ensino nos próximos quatro anos. “Este é um programa de longo prazo, mas tem que ser feito o mais rápido possível porque criança que cresce com saúde permanece com saúde”, ressaltou Paulo Marcondes, coordenador técnico de Odontologia.

Mais saúde – A creche Iracema Pessini Raymundo conta com 99 crianças, que terão todo o atendimento odontológico garantido gratuitamente pela Prefeitura. “É um projeto no qual as crianças se familiarizam com os dentistas, perdem o medo e entram na rotina da higiene bucal”, destacou Márcia Feros Gallego, diretora da unidade.

A equipe do programa ‘Saúde Bucal nas Escolas’ conta com os odontólogos Marco Lepolli e Cláudia Regina, além das técnicas Hélina Savieto, Maria Inês Barbosa, Ângela Jépez e Elaine Cestari.