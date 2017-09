Acidente entre ônibus e moto deixa um ferido no Centro

Um acidente de trânsito ocorrido por volta das 18h30 desta sexta-feira (23) mobilizou o setor municipal de ambulâncias e a guarda civil de Itupeva. Segundo informações preliminares, um coletivo da Rápido Luxo Campinas seguia sentido Jundiaí e se envolveu em um acidente quando deixava o ponto de ônibus, localizado à direita da Emancipadores do Município, nas proximidades da avenida de acesso ao Paço Municipal.

O condutor do ônibus disse que logo depois que recolheu alguns passageiros no ponto e entrava na avenida Emancipadores do Município, surgiu um motociclista que, por motivos incertos colidiu contra o veículo.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e com ferimentos foi socorrido ao Pronto Socorro pelos resgatistas Waldemar e Bruno, do Setor Municipal de Ambulâncias. A Guarda Municipal foi até o local e controlou o trânsito que ficou parcialmente interditado, até que a vítima fosse socorrida. Não conseguimos informações sobre a motocicleta, que depois do acidente desapareceu do local.