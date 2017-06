Alunos recebem certificado de conclusão do curso de teatro

Mais de 50 alunos dos diferentes módulos – iniciante, intermediário e avançado – recebem neste sábado (24) o certificado de conclusão do curso de teatro. A solenidade acontecerá no HTPC, às 19h. Após a entrega dos certificados, haverá apresentações teatrais. O HTPC está localizado na rua Vicente Tartalha, 75, no Jardim São Vicente.

“A nós, como arte-educadores, é uma grande satisfação e orgulho ver mais alunos de teatro recebendo os certificados depois de cada esforço. Vamos apresentar algumas esquetes teatrais tão boas quanto ao que foi apresentado na encenação da Paixão de Cristo, em abril deste ano”, comentou o professor Márcio Xavier.

Inscrições – A Casa da Cultura informa que já estão abertas as inscrições para pessoas que queiram cursam teatro no próximo semestre. As aulas estão previstas para iniciar em agosto. Os interessados devem comparecer à Casa da Cultura, na Praça São Paulo n°4, Centro, das 8h às 17h, munidos de 2 fotos 3×4 e comprovante de residência. Para mais informações o telefone de contato é 4591-8505.