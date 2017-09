Bazar da Apae acontece neste sábado

Com a intenção de arrecadar fundos em benefício dos assistidos, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Itupeva realiza um bazar, com peças de uso doméstico e pessoal, neste sábado (24), a partir das 8h. A entidade fica na rua José Virillo, 90, Portal da Santa Fé.

“No dia que eu realizei o evento com as primeiras-damas da região, eu convidei a Apae para montar uma mini-loja. As peças são incríveis, uma coisa mais linda que a outra”, declarou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi.

Todos os produtos foram doados pela empresa WBG: são novos, de excelente qualidade e com preços acessíveis. O valor arrecadado será destinado integralmente para a associação.

“Convidamos todos a participarem de mais um bazar na Apae. Toda a receita obtida será usada para a manutenção das atividades da instituição”, disse Edielson Pereira de Souza, presidente da Apae.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4591-1846.