Empresários contratam alunos do Fundo Social

A iniciativa do prefeito Marcão Marchi de conseguir cursos profissionalizantes para a população que deseja complementar a renda familiar ou se recolocar no mercado de trabalho já deu certo. Nesta sexta-feira (23), os empresários Eduardo Novaes e Ana Carolina Bardi apadrinharam o curso de Manicure e Pedicure do Fundo Social de Solidariedade. Por meio de uma parceria com a Prefeitura, eles contratarão cinco pessoas recém-formadas do primeiro curso de 2017.

“O objetivo da Prefeitura é trabalhar para os munícipes, desta maneira estamos buscando várias alternativas. Este é o trabalho do novo Fundo Social para que as pessoas possam ingressar no mercado de trabalho”, destacou o prefeito Marcão Marchi.

Os empresários vão inaugurar, no início de julho, a Esmaltaria Especialista da Beleza, que ficará na rua João Sábio Gonçalves, 132, Box 4, (dentro do Supermercado Monte Serrat), no Jardim Ana Luiza.

“A nossa ideia é ajudar ao próximo, porque acreditamos que ajudando é que se recebe. Essa parceria é muito importante, vejo que as alunas estão saindo do curso preparadas para encarar o mercado de trabalho”, ressaltou Eduardo Novaes.

O teste aconteceu nesta sexta-feira (23), no qual 10 alunas trabalharam o que aprenderam durante o curso em quatro modelos. O resultado das aprovadas deverá sair até o final da semana que vem – os empresários entrarão em contato com as candidatas.

“Estou extremamente feliz, vejo que o nosso trabalho está fluindo. Agradeço aos empresários Eduardo Novaes e Ana Carolina Bardi, pela iniciativa e aproveito para ressaltar que estamos de portas abertas para outros empresários que desejem parceria com os cursos do nosso projeto”, disse a primeira-dama Dani Marchi, presidente do Fundo Social de Solidariedade.