Exal vence de goleada e promete ser finalista

A equipe da Exal venceu por goleada a equipe da Alpino em jogo válido pelo Campeonato Industrial de Futebol de Itupeva 2017.

Embora o jogo tenha acabado com o placar de 4 a 0 em favor da Exal, a equipe da Alpino não desanimou e jogou limpo até o último minuto de jogo.

Confira como foi a partida

Ambas as equipes entraram em campo dispostas a dar o seu melhor e sair com três pontos, porém, a forte equipe da Exal, de Danilo, ‘Baila’ e Cia, mostrou que esse ano estará disposta a dar trabalho aos adversários e conquistar uma vaga para as finais do Campeonato que está apenas começando.

Logo no início do jogo, a equipe Exal, comandada pelo técnico Leandro Milsoni, partiu para cima da equipe Apino, empurrando seu adversário para o campo de defesa. Em uma jogada rápida pelo lado esquerdo, o atleta Alan fez um lançamento em profundidade, encontrando o atleta que mais se destacou no jogo, o Júlio César (Baila), que com muita categoria dá um toque sutil no canto do goleiro (Danival), abrindo o placar logo aos 5 minutos do primeiro tempo. 1 a 0.

Com o gol sofrido, a equipe da Alpino tentou uma rápida reação, porém, com pouco sucesso, uma vez que em uma jogada rápida, o lateral esquerdo Andrezinho fica de frente para o gol da Exal, erra o alvo e manda o chute para fora.

Vendo que a adversária não estava de brincadeira e por pouco não ter empatado o jogo, a Exal, após uma bronca do técnico Milsoni, decidiu ir para o jogo, momento que o lateral esquerdo Adeílson recebe a bola no pé, dá um lindo passe com maestria, deixando o atleta Thiago na cara do gol, para finalizar com um balanço na gaveta do goleiro Danival. 2 a 0.

2°- Tempo

Já no segundo tempo do jogo, as duas equipes voltaram determinadas. A Alpino em busca do prejuízo e lutando para reverter sua situação e a Exal querendo liquidar a partida.

Devido ao esforço físico da equipe, o técnico da Exal decidiu apostar nos atletas, que esperavam uma oportunidade de jogo no banco de reservas e também por uma vaga no time titular. E em uma dessas substituições, entra Danilo, no lugar de Rodolfo, e ao receber a bola no pé mostra que tem muitas condições jogo e com passe certeiro deixa Júlio César (Baila) na cara do goleiro (Danival) para definir e soltar uma bomba lá no canto da coruja, deixando o placar em 3 a 0 para a Exal.

Com grande vantagem em cima da Alpino, a Exal domina a partida e ainda balança a rede pela quarta vez, em uma jogada rápida entre Lucas, Danilo e Júlio César (Baila), onde Danilo dá mais um passe e deixa ‘Baila’ na cara do gol, para fazer o 4° da Exal e seu terceiro na partida, sendo este o placar final. 4 a 0. A equipe Exal dedica essa importante vitória a toda diretoria da Empresa, que tem incentivado o esporte de Itupeva.