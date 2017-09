Itupevenses são campeões regionais de karaokê

Quem vê Makoto Saito, 71 anos, durante uma partida de vôlei adaptado talvez não imagine que este senhor animado, de poucas palavras e sotaque inconfundível seja um campeão regional de karaokê. A história de sucesso nos palcos começou na infância e ganhou força há alguns anos. O último título, inclusive, veio na disputa do 16º Japan-Brasil Shinzen Concert Koryukai – Zkair, semana passada.

Pela quinta vez o itupevense levou para casa o troféu de campeão do torneio, realizado no Instituto Cultural Nipo Brasileiro de Campinas. Para chegar à categoria especial, Saito precisa só de mais uma vitória, agora. “Foi muito disputado, tinha muita gente boa. Agora estou a uma conquista de subir de categoria, com competidores ainda mais experientes e isso me anima muito”, comentou.

Ao chegar na Especial, o competidor itupevense ainda terá pela frente as categorias Extra e Super Extra, que reúnem os principais praticantes do karaokê. Mas, por que tanto interesse pela competição assim? Saito explicou que a vontade de cantar começou aos nove anos. “Na minha família de nove irmãos todo mundo cantava, principalmente meu pai. Quando fui para o Japão, acabei parando porque trabalhava demais e não sobrava tempo para competir”, admitiu.

Makoto voltou ao Brasil em 2011 e, desde então, empunha o microfone nas disputas após apoio da Associação Nipo Brasileira de Jundiaí. No Japão, no entanto, também deixou a marca de campeão. “Lá eu só participei uma vez, em um shopping na cidade de Fukui. Me inscrevi na hora mesmo e ganhei um vale-compras de 100 dólares”, relembrou.

E, se depender da família dele, a tradição de participar das disputas de karaokê vai continuar. Isso porque a filha dele também é apaixonada por música e mora no Japão até hoje.

Influências – Perguntado qual era a influência musical, o itupevense disse que admira Roberto Carlos mas o preferido, até pelas raízes, é o japonês Itsuki Hiroshi, cujo show já teve oportunidade de assistir em uma das vezes que o artista se apresentou em São Paulo. E o maior adversário, quem é? “Meu irmão caçula (único que ainda canta, além de Makoto) é o cara a ser batido, está entre os melhores da região”, afirmou, provando que o dom de cantar vem mesmo de família.

E ele não está sozinho nessa. Outra itupevense, Kyoko Goyogi, começou há três anos nas competições de karaokê e já tem uma trajetória de sucesso. Com 63 anos, a dona Kiki, como é conhecida, se diz realizada. “Na primeira vez que cantei (em público) foi difícil. Cheguei ao palco e vi aquele pessoal todo sério, com cara fechada. E, para mim, (cantar) sempre foi diversão. Claro que todo mundo quer ganhar, mas o que vale é a participação, fazer amizades, aprender”, ponderou ela, que saiu da categoria B para a A4.

Também praticante do vôlei adaptado, ela participa das atividades do CCI (Centro de Convivência do Idoso) e faz uma constatação: “Faço tudo isso pela saúde e é muito bom que a Prefeitura permita isso, está muito legal. Temos esse espaço para usufruir e isso é maravilhoso! Às vezes, quando conto para alguma pessoa sobre tudo isso, pensam que gasto um dinheirão para manter as atividades, mas eu digo que é tudo grátis, que tenho uma Prefeitura que é ótima e oferece tudo gratuitamente’”.

O próximo desafio dos campeões da voz já tem data: dia 2 de julho, novamente em Campinas.