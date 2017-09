Prefeitura agiliza ações de conservação e manutenção da cidade

As ações de manutenção e conservação de Itupeva foram intensificadas por determinação do prefeito Marcão Marchi. O cronograma foi cumprido pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos com base nas solicitações feitas pelos munícipes por meio do telefone 156 e em bairros distintos da cidade.

A Via Estevão Poli ganhou uma nova pavimentação. As margens do rio Jundiaí e a pista de Skate, próxima ao Ginásio Dorival Raymundo, estão mais limpas após a roçada do mato e retirada de entulho. Já o acostamento da Avenida Isaac de Mesquita Junior, na região do Guacuri, recebeu manutenção. Ainda nas proximidades, a Praça do Guacuri passou por roçada de grama e limpeza geral.

O córrego Piracatu, na Vila São João, também recebeu corte de mato e limpeza de entulho. Quem acessa o Portal das Mangas percebeu que foi realizado o acondicionamento ao tráfego, facilitando a passagem de veículos e melhorando a mobilidade. Outro lugar que também recebeu o mesmo tratamento foi a Estrada da Gruta.

Agradeço a população que tem nos apoiado e auxiliado a detectar demandas nos bairros pelo telefone 156. Temos dificuldades por conta da dívida herdada, mas estamos fazendo de tudo para administrar a cidade da melhor forma”, comentou o prefeito Marcão Marchi.

A Prefeitura de Itupeva possui um canal direto com a população, o 156, em que as pessoas podem registrar alguma demanda e ainda acompanhar a execução, já que recebe um número de protocolo.