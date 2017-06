Banda Marcial de Itupeva vai voltar com força total

A premiadíssima Banda Marcial de Itupeva voltará a existir, sob o comando do professor Cavino Tanese. O retorno foi oficializado nesta segunda-feira (26), no gabinete do prefeito Marcão Marchi. “É mais uma conquista para Itupeva, desta vez no setor cultural. A Banda Marcial tem muita tradição na cidade, além de levar o nome do município para todo o Brasil”, disse o prefeito.

O presidente da Câmara Municipal, Eri Campos, e os vereadores Valdir Ceará, Tatiana Salles e Márcio Gallo conseguiram com o deputado estadual José Roberto Aprillanti Junior uma emenda parlamentar de R$ 100 mil. A verba sairá da Secretaria Estadual de Cultura. “Com muito esforço, vamos resgatar as tradições que Itupeva teve de bom em sua história”, declarou Eri.

Com o recurso, serão adquiridos boa parte dos instrumentos musicais, tendo em vista que a Banda foi desativada a partir de 2013 e o material utilizado até então era alugado. Com isso, os instrumentos passarão a fazer parte do patrimônio da Prefeitura de Itupeva.

Histórico - A Banda Marcial conquistou diversos títulos regionais, estaduais e nacionais, dentre os quais destacam-se dois títulos paulistas e dois nacionais. “Ela faz parte da minha vida, me ensinou a ajudar ao próximo e trabalhar em equipe. Depois de tantos anos conseguimos resgatar a banda, estou feliz por saber que o que mais sonhava aconteceu”, falou Karini Tegon, integrante da banda.

Cobertura da quadra - Na mesma reunião os vereadores Edicarlos e Ana Paula Marciano também comunicaram ao prefeito um repasse de aproximadamente R$ 260 mil para a cobertura da quadra do bairro Santa Fé. A verba foi conseguida por meio do deputado Arnaldo Faria de Sá.