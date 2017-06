Inverno Solidário Itupeva chega à ultima semana de doações

Ainda não deu aquela verificada no guarda-roupas para deixar separadas as peças de inverno que não usa mais? Então é preciso agilizar porque a campanha Inverno Solidário Itupeva, do Fundo Social de Solidariedade, entra na última semana de doações. Tudo será repassado às famílias carentes da cidade. Até o próximo dia 30 (sexta), é possível fazer a entrega de agasalhos e cobertores novos ou em bom estado em vários pontos espalhados pelo município.

“A ação é de extrema importância e mostra o lado social de cada um, auxiliando quem mais precisa. Tudo isso será usado para aquecer o inverno principalmente de crianças e idosos, pessoas que estão em maior vulnerabilidade social”, comentou o prefeito Marcão Marchi.

A campanha teve início dia 8 de maio, em parceria com a ACE (Associação Comercial e Empresarial) e academias da cidade. “Ainda dá tempo para fazer as doações, peço de coração que ajudem ao próximo. Existem muitas peças de roupas que não usamos mais, estão lá esquecidas e que serão de muita utilidade para as pessoas carentes”, ressaltou a presidente do Fundo Social, primeira-dama Dani Marchi.

Desde o início da campanha, muitas pessoas já foram beneficiadas. Foram entregues muitos kits no Cras (Centro de Referência em Assistência Social) do Hortênsias, Central e Posto de Saúde do Quilombinho.

Quem quiser fazer as doações deve procurar os postos de arrecadação nos seguintes endereços:

Academia Acqua Marine – Av. Guanabara, 335 – Jardim Primavera

Academia Aliança – Av Emílio Chechinato, 809 – Vila São João

Academia Best Fit Gym – Av Brasil, 1560 – Laranjeiras

Academia Inove Fitness – Rua Prefeito José Carlos, 105 – Jardim Ana Luiza

Academia Overal Gym – R. Hildebrando Ferraz, 136 – Centro

