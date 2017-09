Campanha de vacinação contra a influenza é prorrogada novamente

No dia 30 de maio, o Ministério da Saúde orientou que a vacinação contra a Influenza fosse prorrogada até dia 9 de junho, com a intenção de vacinar a meta de 90% das pessoas nos grupos prioritários. Porém, diversas cidades do estado de São Paulo ainda não atingiram o valor proposto e por isso, a vacinação segue até dia 7 de julho.

“Todas as pessoas que fazem parte dos grupos mais vulneráveis em relação à doença devem procurar a UBS mais próxima para tomar a dose da vacina”, comentou a secretária de Saúde, Lúcia Chechinatto.

As pessoas que podem se vacinar são crianças de seis meses a quatro anos e 11 meses, trabalhadores da Saúde, gestantes, mulheres em período pós-parto, professores das escolas públicas e privadas, pessoas entre 50 e 60 anos de idade, motoristas, cobradores, trabalhadores do transporte viário e motoristas de táxi, policiais federais, militares e civil, guardas municipais, bombeiros, funcionários do Poupa Tempo, funcionários dos Correios, da Defesa Civil, promotores do Ministério Público, procuradores da Procuradoria Geral, funcionários da Defensoria Pública, doadores de sangue e de medula, trabalhadores dos Tribunais de Justiça e Fóruns, profissionais que trabalham com pessoas em situações de rua, cuidadores de idosos e crianças, auxiliar de classe e demais funcionários das escolas do ensino básico e superior, funcionários das creches e trabalhadores da limpeza urbana e coletores de resíduos.

Para se vacinar, basta dirigir-se a Unidade Básica de Saúde mais próxima.

Confira o endereço de cada unidade:

CENTRO DE SAÚDE – CSIII

Rua Professora Deolinda Silveira Camargo, nº. 184. – Jardim São Vicente

Telefone: 4593-8038

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PORTAL SANTA FÉ – USF

Rua Francisco Cardoso da Silva, nº 32. – Portal Santa Fé

Telefone: 4591-2127

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VILA SÃO JOÃO – USF

Rua Felício Falco, nº 145. – Vila São João

Telefone: 4591-1212

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CHAVE – UBS

Avenida Francisco Nakazato, nº 305. – São Roque da Chave

Telefone: 4591-1728

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MONTE SERRAT – USF

Rua Duílio Chinarelli, nº 120. – Monte Serrat

Telefone: 4591-3030

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GUACURI – UBS

Rua Indaiá, nº 45. – Bairro Guacuri

Telefone: 4593-1012

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MEDEIROS – UBS

Estrada Municipal das Paineiras, nº 1247. – Medeiros

Telefone: 4591-2141

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA ERA – UBS

Estrada Velha de Itu, nº 2911. – Nova Era

Telefone: 4593-2158

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUILOMBO – USF

Rua Paschoal Vicentini, nº 80. – Quilombo

Telefone: 4591-2608

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTA ELISA – USF

Rodovia Mário Tonoli, nº 8977. – Santa Elisa

Telefone: 4592-1255

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO JARDIM GUIOMAR – USF

Avenida Emílio Chechinato, nº 3160. – Jardim Guiomar

Telefone: 4496-1517

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO RIO DAS PEDRAS – USF

Rua Lúcia de Queiroz Guimarães, S/N. – Rio das Pedras

Telefone: 4496-4142