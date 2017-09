Emoção e gratidão marcam entrega dos certificados de cursos profissionalizantes

A noite desta segunda-feira (26) foi de festa para 60 formandos dos cursos de qualificação profissional, oferecidos a partir deste ano, pela Prefeitura de Itupeva. Numa solenidade realizada na Chácara do Abobrinha, o prefeito Marcão Marchi entregou os diplomas em meio a muita emoção e também gratidão dos alunos pela oportunidade oferecida gratuitamente. Na próxima quarta-feira (28), uma outra turma com mais 60 participantes terá também a oportunidade de aprender uma nova profissão.

“É uma felicidade imensa para mim, como prefeito da cidade, poder participar deste momento da vida de vocês. Nós apenas fornecemos essa ferramenta para a população, mas o mérito é todo de vocês. Eu acredito em Itupeva e junto com vocês vamos conseguir melhorar nosso município”, destacou o prefeito.

Na presença do secretário estadual adjunto de Emprego e Relações do Trabalho, Eufrozino Pereira, o prefeito também agradeceu ao Governo do Estado pela parceria que possibilitou a realização dos cursos. “O governador Geraldo Alckmin tem nos ajudado muito”, lembrou. Também presente ao evento, o superintendente do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em São Paulo, Alexandre Pereira, foi lembrado por Marcão Marchi como parceiro de Itupeva.

A alegria estava estampada nos rostos dos formandos, que passaram por todos os módulos dos cursos de recepção e atendimento e de assistência administrativa. “Foi muito proveitoso, principalmente pelas palestras que pudemos acompanhar”, relatou Aline Betiol Dallia, 30 anos. “Para mim foi ótimo porque já trabalho com público e aprimorei o que já sabia”.

Helena Neves fez o curso de assistência administrativa e ficou feliz por ter aprendido. “Procurei o curso para adquirir conhecimento e foi muito legal. Tivemos várias palestras instrutivas que enriqueceram nosso currículo”. Já Márcia Casarin agradeceu a oportunidade. “Valeu muito a pena, agregou muito ao nosso conhecimento”.

Missão – A presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, e a secretária de Desenvolvimento Social, Aline Alves, agradeceram a parceria com o Governo do Estado e o envolvimento dos professores nos cursos. Ao lado do vereador Jota Junior, elas foram as responsáveis pela reunião em São Paulo que culminou com a vinda dos cursos para Itupeva. “Os alunos elogiaram os professores e também as palestras realizadas em parceria com o Sebrae e a ACE. Teremos agora aulas de assistente administrativo e auxiliar de departamento pessoal com mais 60 pessoas”, destacou Dani Marchi.

Participaram da solenidade, também, o vice-prefeito Alexandre Mustafa, secretários municipais, o presidente da Câmara Municipal, Eri Campos, os vereadores Jota Junior, Ezequiel Alves de Oliveira e Valdir Ceará.