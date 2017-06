Ginásio Adolpho Barbi será entregue neste sábado

A entrega do ginásio de esportes Adolpho Barbi, no bairro Rio das Pedras, já tem data definida. Depois de toda a revitalização feita numa parceria entre a Prefeitura de Itupeva e a empresa Montante, o espaço de lazer estará pronto neste sábado (1º), às 16h. Na tarde desta terça-feira (27), o prefeito Marcão Marchi realizou uma vistoria no local.

“Este espaço estava totalmente deteriorado, sem que as pessoas, as crianças pudessem utilizá-lo. Prometi que iria reformá-lo e cumprimos isso, graças ao apoio da Montante. Já fizemos várias ações deste tipo desde o início do ano e continuaremos fazendo em benefício da população”, afirmou o prefeito.

O trabalho de revitalização teve início dia 5 de junho, após reunião entre o secretário de Habitação, Obras, Urbanismo e Desenvolvimento Urbano, Bruno Gonçales, e o diretor de Novos Negócios da Montante, Plínio Di Giaimo, responsável pela construção do empreendimento Jardim das Angélicas. No local foram executados a reforma nas estruturas metálicas, o nivelamento do piso, nova pintura e demarcação poliesportiva.

“Isso aqui estava caótico, tinha o piso muito áspero e buracos”, comentou Plínio. “Não vejo a hora da molecada poder jogar aqui. Quantos ‘Neymar’ tem por aí que podem aparecer numa quadra como esta? Temos de dar oportunidades para as crianças e nada melhor do que retribuir desta forma tudo aquilo que Itupeva está nos dando”.

A vistoria foi acompanhada também pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, pelo vice-prefeito Alexandre Mustafa, pelos secretários de Habitação, Obras, Urbanismo e Desenvolvimento Urbano, Bruno Gonçales, e de Esportes e Lazer, Robinson Toledo, e pela coordenadora de Obras Pública da Prefeitura, Juliana Corrêa Fornasiari.

A população do bairro Rio das Pedras está convidada para o evento, que terá uma partida de futebol entre moradores para marcar a entrega da revitalização.