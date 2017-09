Itupeva dá adeus ao lateral Serginho

Comoção, lágrimas e uma mistura de tristeza e saudade marcaram a manhã desta terça-feira, dia 26 de junho, dia em que o esporte itupevense se despede de seu efetivo lateral direito, Sérgio Vitor da Silva, carinhosamente conhecido pelos esportistas da cidade como ‘Serginho Pombo’.

A morte do veterano, de 48 anos, pegou a todos de surpresa, principalmente seus familiares que estão inconformados com a irreparável perda do ente querido.

Serginho, por muitos anos atuou e marcou presença nos campeonatos, amador e veterano, tanto no campo como nas quadras da cidade de Itupeva. Sempre com sorriso estampado em seu rosto, fazia amigos por onde passava, grande atleta de respeito e que tinha paixão pelo futebol.

Em datas passadas, o lateral precisou afastar dos gramados devido a um problema de saúde, fator que o manteve internado para um tratamento médico, que ele entendia com um obstáculo da vida por ele vencido.

Após esse drama, Serginho reapareceu nos gramados do Centro de Lazer do Trabalhador (Campão), onde passou a fazer parte da Comissão Técnica da equipe do União 3P, time que defendeu a camisa desde de garoto e que tinha uma paixão infinita. O atleta também jogou em outras equipes de Itupeva como: América, Mercearia Pinheiro, São João, Monte Serrat, Unidos da Nova Monte Serrat, entre outros.

Ironia do destino, no último domingo Serginho estava feliz, conversando com os amigos e segundo informações de amigos ele participou de um jogo, em uma quadra sintética localizada no Bairro da Lagoa em, Itupeva, quando se sentiu mal e teve que deixar a partida.

Era o início do fim da sua história no futebol de Itupeva.

Pouco tempo depois, o atleta voltou a passar mal, desta vez com fortes dores no peito, sendo levado ao Hospital de Itupeva, onde foi constatado que seus batimentos cardíacos estavam acelerados, muito acima do normal. Devido à anormalidade, considerada grave pela equipe médica, Serginho foi transferido para o Hospital São Vicente de Paula, em Jundiaí, onde sofreu um infarto agudo no miocárdio, que viria encerrou o seu ciclo de vida na Terra e também no futebol de Itupeva, quando o atleta foi convocado a morar com Deus.

A notícia de sua partida foi recebida pelo esporte de Itupeva como um balde de agua fria, uma vez que que o atleta marcava presença nos campeonatos de Itupeva.

Último adeus

Na manhã desta terça-feira, familiares e amigos lotaram o velório do Cemitério Municipal ‘Jardim das Flores’ para o último adeus. Atletas de várias equipes de Itupeva estiveram presentes e em cada roda de amigos ouviam-se lembranças e boas recordações, do exemplo de homem e excelente pai de família que foi.

Em cada lágrima derramada, principalmente pelos seus dois filhos e esposa, era notória a dor da perda de uma pessoa humilde, honesta e dom bom coração, mas que hoje foi recebida no céu de braços abertos e agora fará parte da equipe de anjos comandada por Deus.

Descanse em paz, Serginho.

Sentimentos de toda a equipe do Jornal de Itupeva.