Itupeva tem aulas gratuitas de Balé, Jazz e Dança

A Prefeitura de Itupeva abre inscrições no próximo dia 3 (segunda-feira) para aulas gratuitas de balé, jazz e dança contemporânea.

A ação é da Secretaria de Educação e Cultura. “Muitas pessoas nos procuraram pedindo as aulas de balé. Aí, resolvemos estender colocando também jazz e a dança contemporânea. Estamos trabalhando duro para oferecer o melhor à população de Itupeva, mesmo com toda a crise financeira”, comentou o prefeito Marcão Marchi.

Os alunos do curso de balé poderão optar em praticar as aulas no período da manhã ou tarde. Já no caso do jazz e dança contemporânea, as aulas serão no período noturno.

Para se inscrever, basta comparecer na Casa da Cultura de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, ter no mínimo 5 anos completos, apresentar comprovante de endereço e duas fotos 3X4. No caso do interessado ser menor de 18 anos, os pais ou responsável devem estar junto no momento da matrícula. As vagas serão ocupadas obedecendo a ordem de inscrições.

Segundo os responsáveis, as pré-inscrições realizadas em 2017 já estão incluídas nas novas turmas, porém é necessário comparecer para confirmar a vaga. A Casa da Cultura fica na Praça São Paulo, número 4, Centro. As aulas terão início em agosto. Para mais informações, o telefone de contato é 4591-8505.