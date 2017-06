Moradores protestam contra aumento de salário de vereadores

Comunidade lotou a Câmara da cidade na noite desta terça-feira (27), repudiando o aumento de salário do legislativo, que deu um salto de R$ 4.648,18 para mais de R$ 9 mil reais. O aumento representa um gasto que chega próximo de 5,6 milhões de reais somente com o pagamento dos subsídios dos vereadores e, segundo os manifestantes, vai na contramão do aperto financeiro enfrentado por Itupeva.

Com faixas e palavras de ordem, centenas de moradores de Itupeva protestaram, em frente à Câmara Municipal de Itupeva, contra o aumento do salário dos vereadores. O reajuste salarial foi divulgado em exclusividade pelo Jornal de Itupeva, ainda no mês de novembro de 2016, quando a população tomou conhecimento do fato. O novo subsídio passou a valer em de Janeiro, momento em que a Prefeitura de Itupeva passou a viver uma das maiores crises de sua história, com uma dívida astronômica de cerca de R$ 213 milhões, deixada pela administração anterior. Com o reajuste, a remuneração dos parlamentares passou de R$ 4.648,18 para R$ 9 mil, ou seja, mais de 100%.

Segundo o projeto de Resolução nº 165, de Autoria da Mesa da Câmara, o salário na legislatura de 2017 a 2020 passou a corresponder a 40% dos subsídios dos Deputados Estaduais. O aumento causa revolta.

“Estamos pedindo a redução do salário. Outras cidades maiores da região pagam menos para os vereadores. Aqui a saúde está ruim, as estradas precisam de manutenção. Tem coisas muito mais importantes para se fazer. Não é justo com a população que paga os impostos”, reclamavam, em coro, os manifestantes.

Devido a realização da Sessão Legislativa, o Jornal de Itupeva não pode falar com o presidente da Câmara Municipal, vereador Eri Campos. O Jornal de Itupeva deixa aberto o espaço para pronunciamento oficial da Câmara Municipal.

Reajuste

O aumento de 100%, que passou a valer a partir de 2017 e muito maior que a inflação acumulada de 2016, cerca de 5,77% com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O acumulado de janeiro de 2013 a outubro de 2016 foi de 31,93 %.

A proposta foi votada pelos vereadores da legislatura anterior, na ocasião presidida por Edicarlos Candiani Luna. O parlamentar justificou que o reajuste seria uma “correção salarial” e que a votação do subsídio obedece a critérios legais e corresponde à remuneração dos deputados estaduais. O projeto foi aprovado por unanimidade.