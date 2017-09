Polícia Militar forma mais 400 alunos pelo Proerd

Aproximadamente 400 crianças participaram nesta terça-feira (27) da formatura do Proerd (Programa Educacional de Resistência ás Drogas e à Violência). O evento organizado pela Policia Militar em parceria com a Prefeitura de Itupeva aconteceu na Chácara do Abobrinha. O prefeito Marcão Marchi e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, fizeram questão de participar e elogiaram a iniciativa.

“Quando me passaram o pedido sobre esse programa, não pensei duas vezes: é fantástico! Gostaria de parabenizar toda equipe da Educação e principalmente a Policia Militar pela iniciativa. Eventos deste nível são o que nos dão força para tirar Itupeva da situação que infelizmente foi deixada”, declarou o prefeito.

O Proerd é desenvolvido pela Polícia Militar e aplicado por PMs nas escolas públicas e particulares de Ensino Fundamental, direcionado para criança de nove anos a 13 anos, do 5º e 7º anos. Os ensinamentos são aplicados durante dez semanas, sendo uma/hora aula por semana para cada turma. “Sempre fiz meu trabalho com muito prazer, mas esse programa tem algo diferente e me sinto muito feliz em poder realizá-lo. É onde passamos para as crianças a não consumirem drogas e também orientamos sobre as consequências do bullying”, disse o cabo Peixoto, responsável pelo Proerd em Itupeva.

Para o secretário de Educação, Fábio Andrade, este programa só enriquece o trabalho da rede municipal. “É uma excelente oportunidade educativa, agradecemos honrosamente a corporação da Polícia Militar por essa ação em parceria com o município”.

Emoção - Um dos momentos mais emocionantes foi o reencontro da avó com o neto, durante o evento. Edna Souza Ramos viajou 650 km para ver a formatura de Kauê. “Quando fiquei sabendo da formatura, logo pensei: ‘Preciso estar ao lado dele neste momento’. Viajei a noite de toda de Irapuru, divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, para chegar no horário e poder sentir essa emoção”.

Durante o evento, as crianças cantaram com a Banda Regimental de Música da Policia Militar, acompanharam a apresentação da cantora gospel, Evelyn Silva, e dançaram com o mascote Dare. “Não conhecia o programa, fiquei sabendo pela minha filha. Ensina as crianças a ter cidadania e respeito dentro de casa, na escola e principalmente na rua”, falou Ujjéferson Maia, pai da Ana Beatriz.

Também participaram do evento o vice-prefeito Alexandre Mustafa, secretários, o presidente da Câmara Municipal, Eri Campos, vereadores, o delegado titular da Polícia Civil, Adalberto Ceolin, e o presidente da ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Itupeva, Gustavo Camargo.