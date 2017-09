Prefeitura e Polícia Militar realizam formatura do Proerd

O 11º Batalhão da Polícia Militar do Interior realiza nesta terça-feira (27) a cerimônia de entrega dos certificados aos alunos da rede municipal de ensino que concluíram o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) neste primeiro semestre do ano. A solenidade será na Chácara do Abobrinha (rua Professor José Leme do Prado, bairro Nova Itupeva), às 14h30, em parceria com a Prefeitura de Itupeva.

Por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Polícia Militar, os alunos dos quintos anos das Emefs Victória Cômodo Raymundo Fernandes e Professora Thereza Angelina Lourençon, das Emefeis Prefeito Jose de Oliveira e Professora Maria Stela Sales Izzo participarão da solenidade de entrega dos certificados de participação no Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas). Os estudantes que fazem parte desta iniciativa têm 9 e 10 anos.

A entrega será feita pelo comandante do 11º Batalhão, tenente-coronel Henrique Neto, e pelos PMs responsáveis pela aplicação do programa no município.

Prioridade – Desde o início do ano, o prefeito Marcão Marchi priorizou diversos programas e ações que beneficiam os alunos da rede municipal de ensino e que, a longo prazo, promovem transformação no futuro dos pequenos. Além do Proerd, que já é praticado nas unidades de ensino, foi retomado recentemente o programa Saúde Bucal nas Escolas (leia mais aqui: http://itupeva.sp.gov.br/site/9-noticias/1273-prefeitura-retoma-programa-saude-bucal-nas-escolas).

O Proerd é um programa de educação preventiva ao uso de entorpecentes, que ensina técnicas centradas na resistência e auxilia as crianças a dizerem não às drogas. As famílias dos alunos estão convidadas para participar deste momento.