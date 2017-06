Vereadora Tatiana pede posto da Defensoria Pública

Pensando em melhorar a assistência ao munícipe itupevense, Tatiana Salles está tentando trazer um posto de atendimento da Defensoria Pública para Itupeva, e nesta segunda-feira (26), a vereadora se reuniu com o presidente da OAB, Airton Bressan, para tratar do assunto.

A vereadora salienta que o atendimento da Defensoria no município traria um grande benefício à população. “Ter um posto de atendimento aqui na cidade daria mais conforto ao munícipe, que não teria mais que se deslocar até Jundiaí, além disso, o andamento dos processos seria mais ágil”, concluiu.

Airton Bressan se dispôs a ajudar a vereadora no que for possível para essa conquista, e disponibilizou inclusive, a sala da OAB do Fórum para abrigar o posto de atendimento da Defensoria. “A OAB está batalhando para trazer a Assistência Judiciária para Itupeva, o que daria mais autonomia ao município, mas enquanto não vier, o atendimento da Defensoria já vai ajudar muito” concluiu o presidente.