Itupeva é vice-campeã na Bocha

Foi por pouco, por uma diferença de apenas três pontos, que Itupeva viu escapar o troféu de campeão do 16º Campeonato Regional de Bocha da Liga Ituana, disputado no sábado (24), em Itu, contra o SABS I.

Cientes de que enfrentavam uma equipe forte e experiente, os bocheiros itupevenses foram concentrados para a decisão, que foi equilibrada do início ao fim. Na primeira das cinco partidas que são disputadas, SABS I saiu na frente, com resultado parcial de 18 a 6. O que poderia indicar uma vitória tranquila para os adversários, logo foi revertido nos dois jogos seguintes, com Itupeva vencendo por 18 a 6 e 18 a 12, assumindo a dianteira e ficando a uma vitória de conquistar o troféu. No entanto, na etapa final, SABS I melhorou, venceu a quarta disputa por 18 a 6 e fechou a partida com a última parcial em 18 a 0 e resultado final de 9 a 6.

Apesar de verem o troféu escapar nos detalhes, os bocheiros de Itupeva mostraram que são uma das melhores equipes da região, prontos a fazerem frente a qualquer adversário, tendo sido um visitante indigesto e um anfitrião imbatível durante toda a competição.

Essa foi mais uma bela conquista para a cidade que, mais uma vez, graças a atletas dedicados e o trabalho da Prefeitura de Itupeva e da secretaria de Esportes e Lazer, vê seu nome representado com dignidade e orgulho.

O elenco itupevense na competição foi formado por Jair Ribeiro, Jair Godoy, Toninho, José Strabello, Luizinho, Antonio dos Santos, marinho, Gerson, Marquinho, Benedito Godoy, Argentino, Valdir, Alemão, Carneio, Esdras, Valdemar, Divino, Sebastião, Claudinei e Jura. O técnico é Antônio Domingos, o Toninho.