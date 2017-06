Itupeva ganha Turismo Rural e Circuito Religioso

Buscando colocar em prática o turismo rural e o circuito religioso no município, a Prefeitura de Itupeva iniciou nesta quarta-feira (28) as reuniões com fazendeiros da cidade.

O secretário Marcos Brunholi e o adjunto Cláudio Armagne estiveram no Sitio São Francisco e conversaram com o proprietário João Foga.

Na oportunidade, o secretário conheceu todos os espaços culturais e religiosos da fazenda, paisagem que o lugar oferece com muito verde, plantações frutíferas e um lago com queda d’água.

“Estou impressionado com tamanha riqueza de Itupeva, tanto na cultura quanto na parte religiosa. Precisamos mostrar isso para as pessoas, abrir ao público para que possam usufruir desses espaços históricos”, disse o secretário.

Durante a reunião também foi definido a volta da Festa do Padroeiro “São Francisco de Assis. Um evento que surgiu há 40 anos, logo após a inauguração da capela – existente na fazenda. O evento deixou de ser realizado em 2003, mas será retomado.

“Esta festa faz parte da tradição da cidade e também de toda a região. Estou feliz por ver o desempenho da Prefeitura em resgatar eventos que fizeram história no município”, comentou João Foga.

A princípio, a festa deverá acontecer nos dias 24 de setembro e 1 de outubro, com encerramento marcado por uma missa solene, dia 4 de outubro.