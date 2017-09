Vereador Ezequiel quer informações sobre Agência do INSS

Autor do requerimento nº 056/2017, o vereador Ezequiel Alves de Oliveira requereu informações do prefeito municipal, Marco Antonio Marchi, e também do Ministério da Previdência Social, sobre a instalação de uma Agência do INSS em Itupeva.

O terreno doado para essa finalidade fica localizado no loteamento Residencial Pacaembu I, na Avenida Francisco Nakazato.

Segundo o vereador, esse processo de doação é antigo, e o valor do custo da obra de R$ 750.000,00 consta da página do Ministério da Previdência Social como Projeto em Elaboração.

“É grande a demanda da população pelos serviços previdenciários. Por isso, precisamos saber onde está parado esse processo e em que situação ele está, para que possamos juntos: Câmara Municipal e Prefeitura, buscarmos entendimentos para solução das pendências existentes e fazer com que vencida toda parte burocrática, tenhamos o início das obras que tanto são esperadas pela população Itupevense”, disse o Vereador Ezequiel Alves de Oliveira.